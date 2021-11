Ascanio Celestini chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Ascanio Celestini: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia dell’attore e regista questa sera ospite di Fiorella Mannoia nel programma da lei condotto su Rai3, La versione di Fiorella.

Dove è nato, età, carriera e biografia di Ascanio Celestini

Ascanio Celestini è nato a Roma il 1 giugno del 1972 (età 49 anni). Fin da piccolo ha sempre avuto una grande passione per il mondo della recitazione e per quello del cinema. Dopo il diploma di maturità, ha deciso di iscriversi all’università frequentando il corso di lettere con indirizzo antropologico. In quegli anni ha deciso di avvicinarsi al teatro, prendendo parte anche ad alcune rappresentazioni. La prima pellicola che ha diretto come regista è stato La pecora nera, dove ha diretto anche l’attore Giorgio Tirabassi. Ultimamente è a teatro con “Museo Pasolini” dove l’autore-attore romano affronta la vita e l’opera dell’intellettuale nella sua interezza, immaginando un museo di opere materiali e immateriali, per raccontare un frammento di storia italiana.

Moglie, figli e vita privata di Ascanio Celestini

E’ sposato ma non sappiamo chi è la sua compagna. L’attore e scrittore romano, che non è un amante dei social e non possiede né Instagram e né Facebook, non ama parlare della sua vita sentimentale e della sua quotidianità. Non si sa se la coppia ha figli. Si dichiara esplicitamente ateo e promuove l’ateismo come posizione filosofica sul tema della religione.