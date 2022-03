Ascanio Celestini chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, famiglia, spettacoli. Noto attore teatrale, con frequenti incursioni anche nel cinema e nella televisione, andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, padre, madre, titolo di studio, la biografia di Ascanio Celestini

Ascanio Celestini è nato a Roma il 1 giugno del 1972. Allo stato attuale ha dunque 49 anni. E’ del segno zodiacale dei Gemelli. Non si hanno informazioni sul suo peso e la sua altezza.

E’ figlio di Gaetano Celestini e Piera Comin. Suo padre era restauratore di mobili, originario del quartiere Quadraro. La madre era una parrucchiera di Tor Pignattara.

Fin da piccolo ha sempre avuto una grande passione per il mondo della recitazione e per quello del cinema. Dopo il diploma di maturità, ha deciso di iscriversi all’università frequentando il corso di lettere con indirizzo antropologico. In quegli anni ha deciso di avvicinarsi al teatro, prendendo parte anche ad alcune rappresentazioni.

La prima pellicola che ha diretto come regista è stato La pecora nera, dove ha diretto anche l’attore Giorgio Tirabassi. Ultimamente è a teatro con “Museo Pasolini” dove l’autore-attore romano affronta la vita e l’opera dell’intellettuale nella sua interezza, immaginando un museo di opere materiali e immateriali, per raccontare un frammento di storia italiana.

E’ sposato ma non sappiamo chi è la sua compagna. L’attore e scrittore romano, che non è un amante dei social e non possiede né Instagram e né Facebook, non ama parlare della sua vita sentimentale e della sua quotidianità. Non si sa se la coppia ha figli. Si dichiara esplicitamente ateo e promuove l’ateismo come posizione filosofica sul tema della religione.

Moglie, figli, Instagram, la vita privata di Ascanio Celestini

L’attore ha una moglie di nome Sara, originaria di Morena (provincia di Roma). I due si sono sposati nel 2003 a Rubiera (provincia di Reggio Emilia). I due hanno un figlio, Ettore, che oggi dovrebbe avere 14 o 15 anni.

Celestini si dichiara esplicitamente ateo e promuove l’ateismo come posizione filosofica sul tema della religione. Ha un account ufficiale su Instagram. Per quanto riguarda la sua lunga carriera, meglio affidarsi alla sua pagina Wikipedia.