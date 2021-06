Asia Argento chi è, età, dove e quando è nata, Morgan, Michele Civetta, Anthony Bourdain, figli, Weinstein, Fabrizio Corona, Instagram. A Verissimo, in onda oggi 5 giugno, viene riproposta l’intervista all’attrice Asia Argento. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16.

Dove e quando è nata, età, Instagram, biografia di Asia Argento

Asia Argento, pseudonimo di Aria Maria Vittoria Rossa Argento, è nata il 20 settembre del 1975 a Roma. Ha 45 anni. Il padre è il celebre regista Dario Argento, la madre l’attrice Daria Nicolodi. Ha due sorellastre: l’ex attrice e stilista Fiorella detta Fiore, nata nel 1970 e Anna Ceroli Nicolodi, nata nel 1972 dalla precedente relazione di sua madre con lo scultore Mario Ceroli. Quest’ultima è morta in un incidente stradale nel 1994. Profilo Instagram: @asiaargento.

Morgan, Michele Civetta, Anthony Bourdain, Fabrizio Corona, i figli Anna Lou e Nicola Giovanni: vita privata di Asia Argento

Asia Argento, dal 2000 al 2007, si lega sentimentalmente al cantante Morgan. Dalla loro relazione nasce nel 2001 la figlia Anna Lou. Asia Argento ha denunciato pubblicamente il cantante dichiarando che lui non avrebbe mai contribuito agli assegni di mantenimento previsti per la figlia. Nel 2008 l’attrice si sposa con il regista Michele Civetta, da cui ha il secondo figlio, Nicola Giovanni. I due si separano nel 2013.

Asia Argento inizia, nel 2017, una relazione con lo chef Anthony Bourdain, vent’anni più anziano di lei. A proposito della sua nuova relazione, la Argento rivela a Vanity Fair: “Finalmente un uomo, non un pappamolle. È colto, intelligente e mi lascia i miei spazi”. Nel 2018 Bourdain si toglie la vita in un albergo in Francia. “Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore. Io sono più che devastata”, le dichiarazioni dell’attrice.

L’attrice nel 2018 viene fotografata con Fabrizio Corona. L’attrice ha parlato del suo discusso rapporto con Corona, a cui è legata da una relazione a metà strada tra l’amicizia e un sentimento più profondo: “Fabrizio è importantissimo, sono legatissima a lui, è una delle persone più importanti della mia vita”.

Harvey Weinstein e lo scandalo Jimmy Bennett

Asia Argento nel 2017 è tra le attrici che hanno denunciato pubblicamente il produttore Harvey Weinstein per molestie sessuali. L’anno dopo l’attrice conferma le sue accuse nei confronti del produttore, dichiarando di essere stata molestata a Cannes nel 1997. Asia Argento è considerata una delle esponenti principali del movimento per i diritti delle donne #MeToo.

Il New York Times, nel 2018, pubblica un articolo con i dettagli di un accordo economico tra Asia Argento e l’attore Jimmy Bennett. Quest’ultimo ha accusato l’attrice di molestie sessuali. Secondo Bennett nel 2013, in una camera d’albergo in California, quando aveva 17 anni, l’attrice gli avrebbe fatto bere alcolici per poi aggredirlo sessualmente. L’attrice ha negato le accuse, dichiarando “Jimmy Bennet è un sociopatico, fa paura. Mi fa paura perché c’è tutta una rete di potere con lui che non avevo calcolato. Ma credo nella giustizia”.

La carriera di Asia Argento

Tra il 1984 e il 1989, Asia Argento ha un’intensa carriera di attrice bambina. Fa il suo esordio nel film per la televisione Il ritorno di Guerriero, di Sergio Citti. Con il padre lavora ai film Dèmoni 2 e La chiesa. Nel 1988 recita da protagonista, all’età di 13 anni, nel film Zoo di Cristina Comencini. Nel 1992 lavora nel film Le amiche del cuore di Michele Placido, l’anno successivo torna a lavorare con il padre nel film Trauma e nel 1994 lavora invece con Carlo Verdone nel film Perdiamoci di vista, per il quale ottiene un David di Donatello.

Nel 1994 partecipa al cast del kolossal francese La Regina Margot di Patrice Chéreau. Nel 1996 ottiene il suo secondo David di Donatello per il film Compagna di viaggio di Peter Del Monte. Nel 1998 recita nel film Il fantasma dell’Opera di Dario Argento e in New Rose Hotel di Abel Ferrara.

Negli anni successivi recita in xXx di Rob Cohen, Go Go Tales di Abel Ferrara e La terza madre di Dario Argento.

