Asia Argento chi è: marito, figli, età, vita privata, carriera, l’attrice ospite a Verissimo. Asia ospite a Verissimo, talk-show condotto da Silvia Toffanin. Va in onda su Canale 5 ogni sabato pomeriggio dalle ore 16.00 circa.

Durante Verissimo, l’ospite si racconta a 360° gradi, parlando della sua vita privata ma anche, se non soprattutto, dei suoi prossimi progetti professionali. Asia parlerà della sua autobiografia dove parla del rapporto difficile con la madre.

Infatti, stando a quanto raccontato da Asia, sua mamma la picchiava quando era piccola. L’ultima volta è accaduto quando lei aveva 14 anni. Poi i genitori si sono separati e Asia è stata costretta a vivere un periodo con uno e un periodo con l’altro.

Asia Argento ha 45 anni ed è nata a Roma il 20 settembre 1975. E’ figlia di Daria Nicolodi e Dario Argento. Il suo attuale coniuge è Michele Civetta. In passato, ha avuto una lunga relazione sentimentale con Morgan.

Asia ha due figli Anna Lou Castoldi e Nicola Giovanni Civetta. Il primo nato dal legame con Morgan, il secondo da quello con l’attuale compagno. Per il resto, non sappiamo altro della sua vita privata.

Asia Argento chi è: carriera dell’attrice ospite a Verissimo

Asia Argento è un’attrice, regista, sceneggiatrice, personaggio televisivo e cantante italiana, attiva sia nel cinema italiano, sia in quello internazionale.

Nel corso della sua carriera ha vinto molti premi, tra cui due David di Donatello per la migliore attrice protagonista per Perdiamoci di vista (1994) e per Compagna di viaggio (1997) e un Nastro d’argento per Incompresa (2014), film da lei stessa diretto.