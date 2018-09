NEW YORK – La Cnn cancella Asia Argento: il network ha infatti deciso di eliminare dalla serie tv Parts Unknown dedicata allo chef Anthony Bourdain le puntate in cui compare anche l’attrice, all’epoca sua compagna. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Una sorta di damnatio memoriae per la Argento, passata dal ruolo di paladina del movimento #MeToo in seguito allo scandalo Weinstein, a quello opposto. Asia Argento è infatti finita nella bufera per i 380 mila dollari pagati a Jimmy Bennett, il giovane attore con cui avrebbe avuto un rapporto sessuale quando lui era minorenne.

A smascherare l’attrice è stata la modella intersex Rain Dove, attuale compagna di Rose McGowan, che con Asia Argento ha fondato il movimento #MeToo. Dove era l’interlocutore segreto degli sms pubblicati da TMZ in cui Asia ammette di aver fatto sesso con Jimmy quando lui aveva 17 anni, pur avendo negato pubblicamente le molestie.

Dopo Sky, quindi, anche la Cnn scarica la Argento. Eppure la stessa Cnn la settimana scorsa ha riaccolto il comico americano Louis C.K., dopo dieci mesi dal suo ritiro, perché a sua volta accusato di molestie sessuali. Due pesi e due misure?