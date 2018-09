ROMA – Elio al posto di Asia? Giovedì 6 settembre su Sky Uno partirà la nuova edizione di XFactor 2018, ma c’è un mistero da svelare: chi sostituirà Asia Argento? [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dopo lo scandalo che ha coinvolto l’attrice accusata di aver pagato 380 mila dollari Jimmy Bennett, il giovane attore con cui avrebbe avuto un rapporto sessuale quando lui era minorenne, si è aperto il toto nomi per la sua sostituzione come giudice del talent. Il nome più accreditato al momento è quello di Elio.

Si parla anche di Lodo Guenzi de “lo Stato Sociale”, oppure di Baby K. Mercoledì mattina, durante la conferenza stampa, ci sarà l’annuncio. Le prime puntate sono state però già girate, fino ai Bootcamp. Cosa succederà? Andrà tutto in onda? Ci saranno dei tagli strategici?

Come ricorda Leggo, chi sostituirà Asia Argento dovrà occuparsi dei Gruppi, mentre Mara Maionchi, vincitrice in carica con la categoria Over, passa ai più giovani con gli Under Uomini. A Manuel Agnelli le Under Donne e al neo sposo Fedez, il veterano del tavolo, andranno gli Over.