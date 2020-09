Asia Argento e la storia con Fabrizio Corona: “Non copulavo da tanto, con lui ho visto le stelle”

Un compleanno speciale per Asia Argento, che festeggia a Live Non è la d’Urso, i suoi 45 anni insieme alla figlia Anna Lou.

Asia Argento ha deciso di festeggiare i suoi 45 anni a Live Non è la d’Urso e di portare con sé, per la prima volta in tv, la figlia Anna Lou, 19 anni, nata dalla storia con Morgan.

L’attrice racconta la relazione con Fabrizio Corona: “Non copulavo da tanto. E’ arrivato, mi ha messo sopra, sotto. Cosi ho visto davvero le stelle”.

Insomma, tra i due ci sarebbe stato un incontro di passione, cosa confermata dallo stesso Corona poco dopo che in un video messaggio dice alla festeggiata: “Non abbiamo avuto una storia ma abbiamo avuto un momento passionale. Spero che tu possa condividere con tua figlia le gioie di questi anni che arriveranno mantenendo sempre quel pizzico di follia”.

Poi aggiunge: “Se un giorno ci dovessimo rincontrare sono sicuro che tutto finirebbe come quel giorno a casa tua, dove nulla era organizzato…”.

“A parte questo scivolone finale – commenta Asia – perché lui è così, è bello… Mi ha quasi commossa…”.

Si parla anche di Morgan, che ha dichiarato di voler andare via dall’Italia.

“Secondo te lo farà?”, le chiede la d’Urso. “Boh – la risposta -. Certo se va all’estero come parla? E poi ricominciare in un altro Paese è dura. Io non credo che lo farà. Forse all’estero avrà una scusa per non vedere le sue figlie”.

C’è spazio anche per un momento di commozione, quando Asia Argento e la figlia vengono mandate nel “Drive in” a rivedere il film della loro vita insieme.

Asia scoppia a piangere guardando le immagini del compagno Anthony Bourdain, suicidatosi qualche anno fa. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)