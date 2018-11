ROMA – I concorrenti del Grande Fratello Vip sono venuti a conoscenza della storia d’amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento, il gossip della settimana e ha riempito pagine di giornali e trasmissioni televisive. E cosa ne pensano i concorrenti del reality in corso a Cinecittà? Tra gli inquilini c’è un certo scetticismo che mette in dubbio l’autenticità dei sentimenti. A dirlo sono Lory del Santo e Silvia Provvedi, una delle due gemelle delle Donatella.

La Provvedi ne ha parlato con Ivan Cattaneo, Jane Alexander e Lory Del Santo. Quest’ultima è stata categorica: “Per me è una cosa pubblicitaria, l’hanno fatto solo per uscire sui giornali”.

Silvia Provvedi è stata fidanzata con Corona nel periodo in cui l’ex re dei paparazzi era in carcere. Sulla vicenda ha commentato: “Sono credibili più o meno come il mio bacio ad Alfonso Signorini. Questo è il mio pensiero. Lei se lo può sicuramente tenere. Le faccio i miei auguri. Spero che siano felici e spero che si possano amare. Poi magari quando esco se mi insegnano ad amare in due settimane”. La Donatella non si capacita della velocità con cui l’ex si sia innamorato di un’altra persona, dal momento che due settimane fa è entrato nella casa per parlarle e chiederle perdono.

Intanto, la storia tra Asia e Fabrizio, nel fine settimana è finita in tvc in un doppio appuntamento. Corona èp stato ospite da Silvia Toffanin, a Verissimo, su Canale 5. La figlia del regista dell’horror è stata definita da Corona “Dio”.

L’attrice è stata invece intervistata da Mara Venier a Domenica In su RaiUno: qui, la Argento ha spiegato alla conduttrice ed al pubblico di volersi godere quanto accaduto con passione come accaduto fino ad ora.