ROMA – Sul palco di X Factor sale Leo Gassman, figlio e nipote d’arte: suo padre è l’attore Alessandro Gassmann, che a sua volta è figlio di Vittorio Gassmann. E Asia Argento, ancora tra i giudici alle audizioni, si lascia commuovere ed esprime empatia, vista la sua storia di figlia del regista Dario Argento.

Al talent canoro Leo Gassmann si è presentato con il brano inedito Freedom, Libertà. Una canzone che lui ha detto di voler dedicare a chi vuole emanciparsi, come tutti coloro che, come lui, vogliono sganciarsi dall’etichetta di figlio di, o nipote di. Asia Argento si è molto emozionata: “Conosco quel genere di peso”, ha detto l’attrice e regista.

Per lei c’è stata nelle ultime settimane una notevole mobilitazione sul web tra i fan che la vorrebbero ancora nella giuria di X Factor nonostante lo scandalo Bennett. Lei, però, non parteciperà ai live dopo la decisione presa “di comune accordo” con Sky. Una decisione che sembrerebbe non aver lasciato rancori, a giudicare dal post di auguri arrivato su Twitter ad Asia da Sky, al quale lei ha risposto ringraziando: “Amore e gratitudine a voi e a tutti: cast, giuria, staff e spettatori #43Annioggi in questo giorno speciale… sorrisi e resilienza. My life goes on, but not the same: into my heart your light remains xoxo”.