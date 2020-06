Asia Argento: “Morgan abusava di sostanze, l’ho lasciato perché si drogava”

ROMA – Asia Argento ospite nell’ultima puntata di Live non è la D’Urso, ha parlato del suo ex compagno Morgan che l’aveva accusata di picchiarlo di notte.

“Ma ti pare che io lo picchiavo? E perché avrei dovuto, prima di tutto io la notte dormo” ha detto l’attrice a Barbara d’Urso.

Morgan aveva raccontato inoltre che dopo essere stato lasciato da lei era dimagrito moltissimo per colpa sua.

Asia Argento oltre a rimandare al mittente le accuse, rivela: “E’ una persona affetta da disturbo narcisistico che non può essere aiutata a meno che lui non cerchi aiuto. A me ormai non mi fa più caldo né freddo. Era dimagrito tanto perché abusava di sostanze per questo io sono andata via insieme a mia figlia”.

Inoltre aggiunge: “Non è mai colpa sua, è sempre colpa di qualcun altro. Prima ero stata io a togliergli la casa, a mandarlo sul lastrico ora è la sua ex ragazza ad avere la colpa”.

Asia Argento su Weinstein e Anthony Bourdain

Si parla poi della condanna di Weinstein ed Eleonora Giorgi ringrazia Asia per aver aiutato lei e molte altre donne a riflettere: “Quando sento che è stato condannato ho i brividi, perché sento che io e tante altre ragazze con la nostra verità abbiamo aiutato tante altre donne a capire in quale tipo di società viviamo e l’abbiamo aiutate ad evolverci”.

Sulla foto postata nei giorni scorsi per ricordare Anthony Bourdain.

“Non lo avrei mai immaginato che si sarebbe tolto la vita, lui mi aveva detto solo una cosa mesi prima, che aveva deciso di andare in terapia, lui era un uomo tutto d’un pezzo sembravo io quella più fragile della coppia”, dice rispondendo alla domanda di Barbara d’Urso se si fosse mai accorta di qualcosa di strano.

“Mi manca ogni giorno, sto anche facendomi aiutare con la terapia” conclude. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)