ROMA – “Spero che almeno sia stato pagato bene per dire tutte quelle menzogne”. Asia Argento replica così a Morgan che, ospite di Live non è la D’Urso su Canale 5, si era a sua volta difeso dalle accuse delle sue ex Asia Argento e Jessica Mazzoli di trascurare le sue figlie e di non pagare gli alimenti. “Io ho desiderato queste bambine” ha detto l’artista a Barbara D’Urso parlando di Anna Lou (17 anni) e della piccola Lara (6 anni). “Non ho mai detto ‘non voglio pagare gli alimenti di mia figlia.’ Io non ho mai fatto questioni. Ma quando non ci sono i soldi, da dove li tiro fuori?” ha aggiunto.

Asia Argento ha replicato così alle parole di Morgan. “Come è noto dal 2000 al 2007 sono stata legata sentimentalmente con Marco Castoldi, in arte Morgan, con cui ho avuto una figlia, Anna-Lou. Per circa 2 anni e mezzo, dal 2002 al 2004, ho vissuto e lavorato a Los Angeles, da sola con nostra figlia” scrive l’attrice e regista in un comunicato diffuso tramite il suo avvocato, Roberto Serio. “Morgan per diverse ragioni, anche professionali, non è venuto con noi a Los Angeles e non vi ha mai vissuto. Ci ha raggiunto sì e no due o tre volte nell’intero periodo – pagandogli io le spese di viaggio affinché vedesse Anna-Lou – e sempre per pochi giorni. Non ho mai incontrato Weinstein mentre Marco era a Los Angeles e lui ha sempre saputo benissimo, fin da quando ci siamo conosciuti, della violenza sessuale che avevo subito e cosa pensavo di quell’uomo”.

“Quello che è accaduto dopo è cronaca: mi sono separata da Marco nel 2007 (lui dice che l’ho l’abbandonato) e quasi subito ha smesso di esistere per nostra figlia, che non trova il tempo di vedere nemmeno quando viene a Roma per lavoro e per cui da circa 10 anni non versa nemmeno un euro dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice. E questo anche durante gli anni in cui ha lavorato per X Factor e per Amici: non proprio momenti di difficoltà economica. Cinque anni fa, come fanno tante donne nelle mie condizioni, mi sono rivolta a un avvocato per agire nei suoi confronti per ottenere che pagasse quanto dovuto per Anna-Lou”.

“Umanamente mi dispiace per Marco, ma la casa non gliel’ho tolta io” prosegue Asia Argento. “l’ha persa lui quando ha deciso di ignorare totalmente i suoi doveri nei confronti di nostra figlia e di accumulare debiti con banche, fisco e creditori vari. Ritenermi responsabile di avergli tolto la casa, di averlo messo in mezzo alla strada, è un buon motivo per avercela con me? Probabilmente sì, come ho avuto modo di constatare con profonda tristezza ieri durante la trasmissione di Barbara D’Urso, in cui ha detto una serie incredibile di bugie e di calunnie di una cattiveria inaudita nei miei confronti: su me e Weinstein, sulla sincerità delle mie lacrime della settimana prima, sempre nella stessa trasmissione, e soprattutto su nostra figlia e sui motivi per cui è stato assente come padre durante tutta la sua vita”.

“Spero che sia stato pagato bene per dire tutte quelle menzogne in tv e per fare questa ennesima, pessima figura con Anna-Lou” conclude firmando: Asia Argento. (Fonte Asia Argento).