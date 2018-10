ROMA – Tra i tanti telespettatori intenti a commentare l’ospitata di Asia Argento a Non è l’Arena, c’era anche Salvo Sottile. Il giornalista si è mostrato piuttosto perplesso rispetto alla versione dell’attrice a proposito del caso Bennet, e i suoi dubbi non sono piaciuti alla diretta interessata, che ha replicato a tono.

Sottile, in maniera politicamente scorretta in tempi di Me Too, si è lasciato scappare quella domanda, forse impertinente, che è venuta in mente a molti uomini: “Ma possibile che tutti ti saltano addosso e tu resti immobile? – ha scritto Sottile in un tweet – E poi dopo il sesso con uno ci torni a prendere il caffè (Weinstein) e con l’altro, ragazzino infoiato, dopo che si è rivestito dici: dai prendi il copione…Semplice no?”.

Parole senza filtri, cui ha fatto seguito un altro messaggio: “Logica vuole che se uno abusa di me contro la mia volontà dopo il sesso ‘forzato’ non ci faccio un selfie insieme con gli occhi languidi ne ci vado dopo a mangiare. Gli do semmai due calci nel sedere”.

Asia Argento dal canto suo non è stata certo a guardare ed ha replicato con una colorita espressione siciliana: “Pacchiu di tu soru”. La querelle, però, non si è fermata alla serata di ieri ed è proseguita in mattinata. Ed in privato. Questa mattina, infatti, Sottile ha pubblicato lo screenshot di un sms ricevuto dalla stessa Argento verso le 6 di oggi. “Mi sono svegliata solo per dirti questo prima di bloccarti anche sul cellulare – si legge – è meglio ca ti stai mutu cugghiuni”.

“Cara Asia Argento non ho accusato ne insultato nessuno – il commento di Sottile – ho sentito la tua intervista e ho scritto un mio pensiero che era a difesa delle donne molestate.Non mi spaventano le tue minacce ne quelle pubbliche ne quelle private.Per il resto ti auguro di tornare a X Factor”.