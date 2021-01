Asia Argento, ospite oggi a Storie Italiane, ha svelato cosa c’è dietro alle foto con Fabrizio Corona apparse sui rispettivi profili social negli ultimi giorni. Foto dove i due si scambiano teneri abbracci.

La coppia non si era lasciata benissimo dopo una storia durata il tempo di qualche apparizione sui giornali. Tutto era finito in pochi giorni. Ma tra i due però è rimasta una forte amicizia, come ha svelato Asia Argento ad Eleonora Daniele. L’attrice e regista infatti, ha detto di esser rimasta molto affezionata alla famiglia di Fabrizio Corona. Si frequentano ancora ma non c’è nessun ritorno di fiamma.

Asia Argento e il legame con Fabrizio Corona

Asia Argento, a pochi giorni dall’uscita della sua autobiografia “Anatomia di un cuore selvaggio“, fa capire chi è davvero Fabrizio Corona per lei: “Tutti lo conoscono per la sua corazza ma io mi sono messa a nudo con questo libro lui insomma… E’ una persona che ha sofferto tantissimo. Quando mia madre è stata male lui mi cercava ogni giorno, mi incoraggiava ogni giorno e questo l’hanno fatto in pochissimi, solo lui e mio padre. Con lui non c’è un ritorno di fiamma ma un’amicizia vera e guai a chi me lo tocca. Fabrizio è una persona molto diversa da quello che si pensa”.