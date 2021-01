Asia Argento a Storie Italiane: dalla morte della sorella Anna Ceroli, alle violenze subite dalla madre

Asia Argento, ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele, ha parlato della sorella Anna Ceroli, morta nel 1994 in un incidente stradale. “Io quando ho scritto nel libro di lei (in Anatomia di un cuore selvaggio, ndr), mi sono accorta di non avere ancora elaborato questo lutto, ma dopo averne parlato in quelle pagine, ho capito di essere più in pace con questa mia perdita e, successivamente, anche con quella di mia madre. Consiglio a tutti di scrivere su un foglio come ci sentiamo dopo la morte di un nostro caro, in quanto aiuta a superare meglio le difficoltà“.

Parlando sempre della sorella, Asia Argento ha rivelato che “soffriva tantissimo per problemi con sua madre e suo padre e con gravi disturbi dell’alimentazione. Ha fatto una vita di grande malinconia, ma all’università andava benissimo, si manteneva da sola lavorando a teatro e nei bar. So che lei mi sarebbe stata vicina nel corso della sua vita e sarebbe stata una zia fantastica per i miei figli. Avrei tanto voluto che fosse ancora con me”.

Asia Argento e le violenze domestiche

Un altro momento di commozione è stato quando Asia Argento ha osservato il servizio mandato in onda dalla trasmissione della sua vita con sua madre, anch’essa scomparsa a novembre scorso. “Mi mancano i suoi baci, chi ha la mamma non trema. Io ora che non ce l’ho più tremo di continuo. Ho imparato grazie a lei a essere a mia volta mamma”.

Asia Argento ha ripercorso le difficoltà vissute nell’infanzia, con le violenze domestiche nei suoi confronti da parte della madre. “Ho fatto anni di analisi, questo periodo di botte è finito il giorno del mio quattordicesimo compleanno. Io avevo paura di mia madre, la sognavo di notte che mi uccideva”.

L’attrice ha poi ripercorso la sua maternità. “Io sono fortunata, i miei figli sono straordinari. Li ho cresciuti da sola praticamente ed è stato tosto, ma mi ha cambiato totalmente il significato della mia esistenza. Io ero una persona egoista perché dovevo sempre occuparmi di me e della mia carriera, ma quando sono nati loro sono cambiate le mie priorità. A me il lavoro serve solo per portare il pane a casa, poi il mio desiderio è soltanto stare insieme a loro”.

Asia Argento e la foto dove bacia Fabrizio Corona

E’ di poche ore fa invece lo scatto che Fabrizio Corona ha postato assieme ad Asia Argento, con la quale aveva vissuto un breve ma intenso flirt. “Celebrate”, ha scritto Asia nello scatto condiviso sul profilo in cui bacia Fabrizio. Corona ricambia e pubblicando una foto molto simile a quella postata da Asia, scrive: “L’amore al di là del cuore” e a una foto successiva abbina la didascalia: “The show must go on”.

Foto che stanno facendo parlare perché Fabrizio Corona ha annunciato, poche settimane fa, le sue nozze con Lia Del Grosso, imprenditrice al fianco della quale però non è ancora mai stato fotografato.