Asia Argento a Verissimo: “Ho subito violenze da mia madre”. L’anteprima della sua autobiografia a Verissimo. Il libro si intitola “Anatomia di un cuore selvaggio” e verrà presentato nel corso del programma televisivo di Mediaset di sabato 23 gennaio 2021.

Nel corso di Verissimo, ma anche della sua autobiografia, Asia Argento ha parlato del rapporto complicato con la mamma. Madre che avrebbe esercitato su di lei delle violenze e che l’avrebbe picchiata fino a 14 anni.

Le dichiarazioni rilasciate dall’attrice a Verissimo.

“Ho subito violenze da mia madre. Ho iniziato a scrivere questo libro prima di perdere mia madre. Rivelare questo segreto delle violenze ricevute da parte sua spero possa servire agli altri per capire perché in alcuni momenti della mia vita ho reagito in modo aggressivo.

Non so perché mia madre mi abbia fatto quelle cose quando ero piccola. Era giovane, con tre figlie, aveva una relazione travagliata con mio padre e si è sfogata su di me.

Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte o essere cacciata di casa a nove anni, nel cuore della notte, tanto ce l’avrei fatta”.