ROMA – Asia Argento fuori da X Factor: lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui l’attrice travolta dalle accuse di molestie mossa dalla ex baby star Jimmy Bennett non sarebbe più giudice gradito del talent Sky.

L’annuncio era arrivato con un comunicato diramato poche ore dopo il pesante articolo del New York Times che ha rivelato il caso, con la cessione di 380mila dollari da Asia Argento a Bennett: “Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno letto oggi con attenzione e stupore quanto pubblicato dal New York Times su Asia Argento. Va ribadito che Sky Italia e FremantleMedia non hanno scelto Asia Argento come giudice di #XF12 per il suo impegno nella campagna #MeToo né per le sue posizioni personali, bensì(…) per le sue competenze musicali e le sue capacità di gestire un ruolo televisivo in un programma di questo tipo. (…) Ciò detto vogliamo essere molto chiari: se quanto scrive oggi il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque – in pieno accordo con FremantleMedia – non potremmo che prenderne atto e interrompere immediatamente la collaborazione con Asia Argento”, aveva scritto Sky. E TvBlogo ha persino lanciato l’ipotesi che Simona Ventura prenda il suo posto.

Difficile, però, capire chi potrebbe prendere il posto dell’attrice, considerato anche che il talent partirà il 6 settembre. Chi vorrebbe prendere la squadra formata da Asia Argento? A chiederselo è Vanity Fair, secondo cui alla fine la scelta più semplice per Sky sarebbe quella di mantenere Asia al suo posto.