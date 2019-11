Asia Gianese criticata: “Si riprende in auto a 180 all’ora”

ROMA – Si è ripresa mentre entrava sul sagrato del Duomo di Milano con l’auto in compagnia di un amico. Un gesto considerato offensivo verso la sacralità del luogo. Così la ragazza, oltre che a violare la legge accedendo con un veicolo in un’area interdetta alle auto, ha ripreso il tutto con il suo telefono e poi ha postato il video su Instagram. Una bravata che è valsa ad Asia Gianese, fino a quel momento ai più sconosciuta ma che vanta 130mila follower (forse ora molti più) su Instagram, una celebrità inaspettata e l’invito a Pomeriggio 5.

La ragazza si è scusata in diretta televisiva per il suo gesto e ha cercato di giustificarsi vista la giovane età. Una scusa che però agli opinionisti di Barbara D’Urso non è piaciuta. Asia Gianese è così tornata da Barbara D’Urso domenica scorsa, in una puntata dedicata agli influencer.

Tra gli ospiti del salotto di Barbara D’Urso c’era anche Biagio D’Anelli che ha fatto delle rivelazioni ancor più gravi sul suo conto: “La bravata che hai fatto al Duomo di Milano è la meno peggio. Vedere una ragazza che passa a 160-180 km/h con il semaforo rosso non è educativo per i follower che ti seguono. Poi io penso che l’influencer abbia la fortuna di dare il buon esempio alle persone”.

Karina Cascella invece ha criticato la ragazza per le foto pubblicate: “Il profilo di Asia si avvicina di più al p0rno. Se a 21 anni pubblichi queste immagini, a 30 anni cosa pubblichi?”.

