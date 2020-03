ROMA – La influencer Asia Gianese, mentre a Live Non è la d’Urso andava in scena lo scontro tra Clizia Incorvaia e Grazia Sepe, la presunta amante del suo ex marito Francesco Sarcina, pubblicava su Instagram una chat privata proprio col cantante de Le Vibrazioni dove l’uomo le chiedeva il numero di telefono.

“Una delle tante, mi sa che la moglie ha ragione”, ha commentato la Gianese, 21 anni, pubblicando sui social una chat tra lei e Sarcina. Nei messaggi scambiati, si legge il tentativo di approccio da parte del cantante che, dopo essere stato taggato dalla 21enne in alcune sue Instagram story. Sarcina le chiede quanti anni abbia. “21”, risponde lei, e lui proseguiva: “Io il doppio. Mi sa che sono troppo grande…”. Francesco Sarcina poi faceva capire il suo obiettivo senza troppi giri di parole. “Ragazzi, questo è uno dei tanti signori ovvero mariti che tampinano ogni giorno su Instagram”, ha concluso la Gianese.

Clizia Incorvaia, dopo aver letto la chat dell’ex marito con Asia Gianese, ha commentato così sui social: “Non ho parole, dopo ciò voglio solo pensare all’amore che ho trovato in un uomo sincero e puro (Paolo Ciavarro, ndr)”.

Proprio la Incorvaia, come dicevamo, è stata protagonista ieri sera, 29 marzo, di un faccia a faccia con Grazie Sepe. Quest’ultima ha raccontato che per quattro anni è stata la compagna di Francesco Sarcina: “Io non sono mai stata la sua amante – ha detto a Live Non è la d’Urso -, noi avevamo una relazione e lui mi ha sempre trattata come fossi la sua donna – rivolgendosi poi a Clizia le dice: Io sono stata per quattro anni con tuo marito e tu non te ne sei mai accorta”.

“Perché io in quel momento stavo badando a mia figlia – le ha replicato Clizia – tu non sei madre, non sai il dolore e la fatica di tenere insieme una famiglia quando c’è una coppia in crisi. E’ vero tu non si l’amante del mio ex marito, sei una delle tante che lui aveva”. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)