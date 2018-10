ROMA – “Sei vita per me”, Antonella Mosetti dedica alla figlia Asia Nuccetelli la canzone Vita di Gigi D’Alessio. A sorprendere è però la foto postata dall’ex stella di Non è la Rai a corredo del testo del brano musicale. Nello scatto la 22enne appare, infatti, completamente trasformata rispetto a come si è mostrata solo due anni fa nella casa del GFVip quando era una ragazza acqua e sapone.

Recentemente la Mosetti, a “Domenica Live” ha raccontato che la figlia, dopo la decisione di ricorrere alla chirurgia estetica, è stata oggetto di critiche e commenti. Ora non vuole più apparire in tv: “Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non vuole fare più televisione”.

Qualche tempo fa, la stessa Asia aveva raccontato: “Non c’è nessuna faccia nuova. Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, mi sono rifatta le labbra con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo. Ho fatto quello che per me era necessario”.