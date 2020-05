ROMA – Asia Valente, ex Grande Fratello Vip, si confida durante una diretta Instagram con Christian Musella, primo influencer italiano.

Christian, racconta il suo manager Antonio Orso, è molto attivo su Instagram organizzando spesso dirette con personaggi famosi.

Oggi, appunto, ospite della diretta era Asia Valente.

La stessa ha raccontato una sua scioccante storia di bullismo avvenuta quando frequentava le scuole medie per via di qualche chilo di troppo.

Asia siamo abituata a vederla ora in perfetta forma ma – a quanto pare – ha sofferto parecchio, in passato, per via del suo peso.

Dopo vari voci sui concorrenti che avrebbero fatto il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Asia Valente ha varcato la famosa Porta Rossa insieme a Teresanna Pugliese e a Sara Soldato.

Asia Valente si è aggiunta al cast del reality show di Canale 5 e si è ambientata velocemente ai ritmi e dinamiche della casa,

Asia Valente su Instagram conta 924mila follower (fonte: Ufficio Stampa, Novella 2000).