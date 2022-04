Audio 2 chi sono: dove e quando sono nati Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, canzoni, carriera, Battisti, Mina

Audio 2 chi sono: dove e quando sono nati Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, canzoni, carriera, Battisti e Mina. Il duo pop napoletano è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai Uno.

Dove e quando sono nati Giovanni Donzielli e Vincenzo Leomporro: la biografia degli Audio 2

Gli Audio 2 sono formati da Giovanni Donzelli e Vincezo Leomporro. Giovanni è nato a Napoli il 28 maggio 1961. Ha 61 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Anche Vincenzo Leomporro è nato a Napoli sempre nel 1961. E’ nato il 22 luglio ed è del segno zodiacale del Cancro.

Gli Audio 2 sono una coppia molto affiatata di amici. Fanno musica insieme già diversi anni prima del debutto ufficiale. Agli inizi cantavano nel quartiere dell’Arenaccia e usavano come sala prove una struttura dei Salesiani.

Gli Audio 2 lanciati da Mina

A scoprirli fu Mina che li scelse per lanciare il suo Sorelle Lumière. Il duo appare nel brano “Neve”. Sempre Mina sceglie altre due perle del duo: si tratta di “Si che non sei tu” e “Raso”. A questo punto Massimiliano Pani, figlio e produttore di Mina, decide di anciare sul mercato discografico questi due artisti. “Una chiamata di Mina ci cambiò la vita” raccontò in un’intervista Vincenzo Leomporro.

La voce somigliante a Battisti: carriera e discografia degli Audio 2

Nel 1993 esce l’album omonimo che in copertina non riporta la foto dei due artisti. Tutti credevano che le canzoni fossero cantate da Lucio Battisti per via delle sonorità (e per la voce di Gianni Donzelli): “La casa discografica ci marciò – racconta Lemporro – credevano che se ci avessimo messo la faccia avremmo venduto di meno. Ma dopo tre mesi organizzammo uno show case a Sanremo e ci mostrammo. Fu un successo, passammo da 30mila a 150mila copia vendute”.

Le radio promuovono continuamente “Sì che non sei tu” e “Per una virgola”, i due brani di punta dell’album. Nel 1994 gli Audio 2 vincono il Telegatto come “miglior gruppo rivelazione dell’anno”. Nello stesso anno continua la collaborazione con Mina, che lancia il suo album “Canarino mannaro” in cui hanno scritto “Rotola la vita” e “Non è niente” cantate in duetto insieme a Mina.

La collaborazione è riconfermata nel 1995 con la loro firma su ben 3 brani del successivo album della cantante, tra cui il primo singolo “Non c’è più audio”. Nello stesso anno partecipano al Festivalbar con la canzone “Alle venti”, partecipando alla finale.

Nel frattempo esce il loro secondo album “E=mc²”, in cui compare, in un cameo vocale Mina, nel coro finale del brano “Dentro a ogni cosa”. Nel 1996 viene lanciato sul mercato un nuovo album, “Senza riserve”.

Il duo collabora anche alla colonna sonora del film di Leonardo Pieraccioni “I laureati”. L’attore/regista chiederà agli Audio 2 di realizzare un brano anche per il successivo “Il ciclone”, film record di incassi.

Il più grande successo come autori arriva nel 1998 con l’uscita di “Mina Celentano”, album campione di vendite in Italia, nel quale Donzelli e Leomporro firmano il celebre duetto “Acqua e sale”, oltre a riproporre due pezzi già editi dagli Audio 2 che Mina e Celentano cantano rinnovandone il successo.

I brani sono “Specchi riflessi” e “Io ho te”. Sempre nel 1998 esce la raccolta The Best (Airplay), contenente la hit “Tu vieni prima di tutto”. Nel 2000 esce il quarto album Audio2 composto da 13 inediti più “Acqua e sale” interpretata dagli stessi autori.

Due anni più tardi è la volta di “Sorrisi e canzoni”, che raccoglie molti brani scritti per Mina, alcuni mai interpretati dagli Audio 2, più alcuni inediti.

Nel 2006 esce “Acquatiche trasparenze”, nuovo album di inediti. Nel 2009 collaborano con Mogol, che scrive per loro le canzoni contenute nell’album “MogolAudio2”. Esso contiene dieci canzoni con testi scritti da Mogol e musiche e arrangiamenti scritte dagli Audio 2, vendendo certificato disco d’oro.

Nell’estate 2017, dopo circa otto anni di nuove sperimentazioni musicali, esce il brano “Un’onda nel bicchiere”. Nel dicembre 2017 vede in anteprima l’uscita del singolo “. Il 20 aprile 2018 è uscito il singolo “Mediterranea sei”, inciso con la partecipazione di Tony Esposito. Nel 2019 è uscito “432 hz”, anticipato dai singoli “Amarsi è possibile” e “Amici per amore”, quest’ultimo inciso insieme a Ivana Spagna.