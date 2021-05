Chi è Augusta Montaruli età, altezza, ex marito Maurizio Marrone, figli, vita privata, partito politico Fratelli d’Italia, vero nome, biografia e carriera della politica italiana. Montaruli sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica. Trasmissione tv che va in onda su Rete 4 alle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Augusta Montaruli

Augusta è nata a Torino il 14 settembre 1983 (età 37 anni). Non abbiamo informazioni circa il suo peso e la sua altezza. Augusta Anita Laura Montaruli (questo è il suo vero nome) è una politica italiana. Sappiamo che non ha un nome d’arte o dei soprannomi.

L’ex marito Maurizio Marrone, i figli: vita privata di Augusta Montaruli

È stata coniugata con Maurizio Marrone, dirigente di Fratelli d’Italia e consigliere regionale. Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata quindi non sappiamo se ha figli o se è attualmente impegnata sentimentalmente. Lei preferisce parlare di politica ed il gossip non rientra tra i suoi interessi.

Partito politico di Augusta Montaruli

Assessore e consigliere comunale a San Mauro Torinese in provincia di Torino, consigliere regionale in Piemonte dal 2010 al 2014 (prima del Popolo della Libertà e poi di Fratelli d’Italia) e portavoce nazionale di Giovane Italia nel 2012, è stata eletta per la prima volta alla Camera dei deputati alle elezioni politiche del 2018 per la circoscrizione Piemonte 1 nel collegio di Torino Vallette, estrema periferia del capoluogo piemontese.