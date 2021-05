Aurora Leone chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Instagram, The Jackal

Chi è Aurora Leone età, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Instagram, The Jackal. L’attrice comica è diventata un caso dopo aver detto di essere stata cacciata dal tavolo della Partita del Cuore in quanto donna. Aurora nelle sue storie su Instagram racconta insieme a Ciro Priello che durante la cena ufficiale della vigilia della partita, il direttore generale della nazionale cantanti Gianluca Pecchini si è avvicinato al loro tavolo. Quindi li ha invitati ad alzarsi e ad andarsene dal tavolo della squadra, perché “non aperto alle donne”, racconta Aurora. “Vai al tavolo delle donne”, avrebbe aggiunto Pecchini, secondo quanto confermato anche da alcuni testimoni.

Dove e quando è nata, età e biografia di Aurora Leone

Aurora Leone è nata a Caserta il 18 maggio 1999 e ha 22 anni di età. E’ un’attrice e la nuova promessa della scena comica italiana. Quando aveva 19 anni nel 2019 ha partecipato a “Italia’s Got Talent”. È salita sul palco presentandosi come una studentessa di Lettere Moderne delll’università Federico II di Napoli. Il suo monologo sulla famiglia l’ha portata ad arrivare fino alla finale del talent.

La svolta di Aurora Leone arriva con il suo ingresso nei The Jackal. È successo subito dopo la visibilità televisiva, nell’estate del 2019. Tutt’ora Aurora Leone è un’autrice ed attrice di alcuni video del gruppo comico. Tra i progetti a cui ha partecipato, c’è anche lo speciale dei The Jackal a Sanremo in onda su RaiPlay.

Fidanzato, vita privata e Instagram di Aurora Leone

Per quanto riguarda la vita privata di Aurora Leone si conosce davvero poco e non sappiamo se abbia un fidanzato oppure se sia single. Un particolare che incuriosisce molto i fan dei The Jackal, tant’è che spesso tra i commenti ai video si legge “ma chi è il fidanzato di Aurora?”. “Ma Aurora è fidanzata?”. Alcuni sostengono anche che abbia una storia con Fru, sempre dei The Jackal. Qui il profilo Instagram ufficiale di Aurora Leone.