Aurora Leone chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Instagram, The Jackal, Italia’s Got Talent, biografia e carriera. L’attrice comica Aurora Leone è ospite questa sera 22 marzo del programma Stasera tutto è possibile. Il programma condotto da Stefano De Martino è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, Italia’s Got Talent, biografia di Aurora Leone

Aurora Leone è nata a Caserta il 18 maggio del 1999. Ha 22 anni. Nel 2019 ha partecipato a Italia’s Got Talent. È salita sul palco presentandosi come una studentessa di Lettere Moderne delll’università Federico II di Napoli. Il suo monologo sulla famiglia l’ha portata ad arrivare fino alla finale del talent.

Fidanzato, Instagram, vita privata di Aurora Leone

Per quanto riguarda la vita privata della Leone si conosce davvero poco e non sappiamo se abbia un fidanzato oppure se sia single. Un particolare che incuriosisce molto i fan dei The Jackal, tant’è che spesso tra i commenti ai video si legge “ma chi è il fidanzato di Aurora?”. “Ma Aurora è fidanzata?”. Il profilo Instagram ufficiale dell’attrice.

Ha fatto scalpore una sua rivelazione su La Partita del Cuore 2021, in cui sarebbe stata allontanata perché donna. “Sei donna, non puoi stare qui“, avrebbe detto Gianluca Pecchini, direttore della Nazionale Italiana Cantanti.

La carriera di Aurora Leone

La svolta per l’attrice comica arriva con il suo ingresso nei The Jackal. È successo subito dopo la visibilità televisiva, nell’estate del 2019. Tutt’ora la Leone è un’autrice e attrice di alcuni video del gruppo comico. Nel 2022 partecipa a Pechino Express, in coppia con Fru, suo collega nei The Jackal.