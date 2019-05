Aurora Ramazzotti cambia look, ma i follower la criticano: “Sembri tuo padre”

ROMA – Aurora Ramazzotti si mostra su Instagram con il nuovo look e scrive: “Bambina felice dopo aver fatto le treccine“. La nuova acconciatura però non è piaciuta ai follower, o perlomeno non a tutti. “Così sembri tuo padre” le fa notare qualcuno, “Stavi meglio liscia”. I commenti non sono proprio positivi: “No, sinceramente non ti sta bene questa pettinatura. Per me sei il top sempre, super simpatica, bella, ma oggi proprio no dai”. “Ma che hai combinato ai capelli?” le chiede ancora qualcun altro.

Pochi giorni fa Aurora aveva annunciato a sorpresa di essere finalmente diventata mamma… di un gattino. L’amore per gli animali l’ha ereditato sicuramente dalla Hunziker. La ragazza, infatti, nelle stories su Instagram ha rivelato di essere diventata mamma giocando sul fatto che ha adottato un gattino bellissimo. (fonte INSTAGRAM)