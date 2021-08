Aurora Ramazzotti dà consigli sul sesso anale. Caterina Collovati la attacca: “Torni a parlare di alpaca”

Anale sì o no? “Cosa vuol dire sì o no? Nella vita non c’è giusto o sbagliato, c’è quello che ti piace. Se ti piace nell’orecchio va bene anche lì, non ti giudico”. Parola di Aurora Ramazzotti. Apriti cielo. I consigli della figlia di Michelle Hunziker e della sua ‘rubrichetta’ (così si chiamano i video con risposte su Instagram di Aurora Ramazzotti) non sono piaciuti a Caterina Collovati. “Aurora Ramazzotti torni a parlare di alpaca e non di sesso, maestra improvvisata”, ha tuonato la giornalista, moglie dell’ex calciatore Fulvio Collovati.

Caterina Collovati attacca Aurora Ramazzotti su Instagram

Alla opinionista tv non sono piaciuti i consigli della figlia di Michelle Hunziker sulla sessualità, dal sesso anale all’autoerotismo fino al sesso orale.

“Fin quando Aurora Ramazzotti ci spiegava quanto turbata la lasciassero i fischi degli sconosciuti per strada (cat calling) passi”, scrive Caterina Collovati su Instafram. “Fin quando ci ammorbava sull’importanza di accettarsi e mostrarsi con l’acne passi, fin quando quest’estate esibiva il suo lato B più del volto passi, ha l’età per farlo. Ma ora basta direi. La versione sessuologa spinta: no”.

I consigli sessuali e le difficoltà dei Millenial…

E ancora: “Se la colpa delle difficoltà dei Millenial nel far sesso fosse proprio di queste maestre improvvisate? Suvvia Aurora lascia i temi cosi delicati ai sessuologi veri e torna a raccontarci degli allevamenti di alpaca come facevi dagli schermi di tv8 quest’inverno. Eri molto brava”.