ROMA – Ed Sheeran è in tournée in Italia e tra il pubblico ci sono due spettatori eccellenti: si tratta di Eros Ramazzotti e la figlia Aurora. Papà e figlia hanno seguito la tappa milanese del cantautore inglese che si è esibito allo Stadio San Siro di Milano.

Eros e Aurora si sono lasciati coinvolgere dalla voce magica di Ed Sheeran. La figlia del noto cantante italiano, già nella giornata precedente all’evento aveva postato numerose stories su Instagram, in cui si mostrava euforica e molto presa dalle canzoni del cantante britannico.

Anche Michelle Hunziker ha seguito il concerto, in questo caso però in compagnia di Diletta Leotta. Durante il concerto Aurora ha postato una foto che la ritrae abbracciata al padre. “In amore e in musica”, è la frase che accompagna l’abbraccio tra Aurora e Eros, quest’ultimo fermo da un po’ di tempo a causa di un intervento alle corde vocali.

Fonte: Instagram