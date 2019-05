Aurora Ramazzotti è incinta? Lei risponde così su Instagram

ROMA – Aurora Ramazzotti è incinta? La foto del “pancino sospetto”, come si dice in questi casi, nelle scorse ore aveva fatto il giro del Web. Ma ora arriva la smentita della stessa Aurora. No. Lei e il fidanzato Goffredo non stanno aspettando un bambino. In fondo, Aurora è ancora giovane e in questi giorni, come ha spiegato lei stessa su Instagram, a monopolizzare il suo tempo c’è già il gatto.

Aurora adesso a 22 anni e da due anni è legata a Goffredo, che è un ingegnere e lavora a Londra. Il ragazzo aveva già regalato un anello come pegno del suo amore e ora in molti si chiedono se i due non siano pronti a mettere su famiglia. D’altronde Michelle ha avuto Aurora quando aveva appena 19 anni, quindi a 22 la sua primogenita potrebbe sentirsi pronta per il grande passo. Ma queste sono solo teorie. La verità, almeno per ora, è che Aurora non è incinta.