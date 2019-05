ROMA – Aurora Ramazzotti è incinta del fidanzato Goffredo Cerza? Questa la domanda che in molti si pongono dopo che il settimanale Adesso ha pubblicato alcune foto della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dove si evidenzia un pancino sospetto.

Aurora adesso a 22 anni e da due anni è legata a Goffredo, che è un ingegnere e lavora a Londra. Il ragazzo aveva già regalato un anello come pegno del suo amore e ora in molti si chiedono se i due non siano pronti a mettere su famiglia. D’altronde Michelle ha avuto Aurora quando aveva appena 19 anni, quindi a 22 la sua primogenita potrebbe sentirsi pronta per il grande passo.