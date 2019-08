Aurora Ramazzotti interrompe le vacanze per un’emergenza ma…

ROMA – Piccola disavventura e ritorno anticipato dalle vacanze per Aurora Ramazzotti. O almeno così lei vorrebbe.

“O almeno ci provo” dice infatti la Ramazzotti nelle storie di Instagram, lamentandosi di avere il biglietto aereo, ma di non riuscire a partire.

Il video pubblicato su Instagram è accompagnato da un brano di Vasco Rossi (“Io sono ancora qua… Eh già”). La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti era in vacanza con il fidanzato Goffredo Cerza e alcuni amici a Mykonos nell’arcipelago delle Cicladi, quando per “un’emergenza – non specificata – si è ritrovata a dover tornare prima del 16 agosto a casa a Milano”.

Una volta in aeroporto però Aurora e Goffredo hanno scoperto che erano stati loro venduti dei posti in overbooking (prenotazioni in eccedenza rispetto alla capienza del velivolo) e che quindi avrebbero avuto spazio in aereo solo nel caso in cui altri viaggiatori non si fossero presentati all’imbarco.

“Se qualcuno osa dirmi qualcosa faccio un casino” dice scherzando la Ramazzotti durante il video lamentandosi per il piccolo problema. Prima o poi tornerà. Forse.

“Se ci riesco” precisa lei con un filo, non troppo velato, di sarcasmo. Non resta che aspettare per sapere come andrà a finire.

Fonte: Instagram.