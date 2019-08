ROMA – La foto di Aurora Ramazzotti con mamma Michelle Hunziker ha scatenato la curiosità dei fan. In molti hanno notato infatti che il viso della piccola Aurora non è affatto cambiata, anzi tanti l’hanno scambiata per la sorellina Sole, tanto che anche la mamma non è invecchiata affatto.

Tutto è iniziato quando Aurora, la figlia di Michelle e del cantante Eros Ramazzotti, ha pubblicato su Instagram una foto di quando era bambina e insieme alla mamma andava al cinema. Nelle mani Michelle ha dei biglietti per Harry Potter, ma a scatenare la curiosità dei fan è stata proprio la figlia.

In molti infatti hanno notato come la piccola Aurora non sia cambiata affatto, anzi. Il viso è sempre lo stesso e c’è chi ha commentato: “Ma sei uguale, ti sei solo allungata”. E ancora: “Ma hai lo stesso viso, non è possibile”. Anche l’aspetto di Michelle trae in inganno, tanto che un fan scrive: “Pensavo fosse una foto recente e che la piccola fosse Sole. Siete uguali, vi hanno ibernate”. (Fonte Instagram)