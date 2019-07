ROMA – Solo una svista, ma dal grave danno. Aurora Ramazzotti ha postato su Instagram il numero di telefono di mamma Michelle Hunziker, che ora lancia un appello: “Vi prego non chiamatemi”. Mamma Michelle ha spiegato che Aurora è mortificata per l’errore: “Queste cose possono capitare”. E aggiunge: “Però voi fate i bravi”.

Andiamo con ordine. Durante una story su Instagram, la povera Aurora ha pubblicato uno screenshot di una telefonata in arrivo da parte di mamma Michelle, con tanto di numero ben visibile. Un vero guaio, dato che in molti hanno visualizzato un dettaglio così personale. La figlia di Eros Ramazzotti quindi ha lanciato un appello ai suoi fan: “Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte”.

La Hunziker infatti ha iniziato a ricevere telefonate e messaggi, tanto da essere stata costretta a spegnere il telefono e poi ha dichiarato: “Mia figlia Auri ha postato uno screenshoot del mio numero e potete immaginare cosa sta succedendo…una vera pirletta. Mi stanno arrivano 60 milioni di messaggi al secondo. Per favore non inondatemi di telefonate…Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero. Devo usare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine”.

Intanto in una intervista a Oggi, la figlia del cantante Eros ha difeso a spada tratta la sua matrigna, anzi ex matrigna, Marica Pellegrinelli: “Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita. Dispiace leggere cattiverie del tutto gratuite”. Insomma, Aurora ha un gran cuore, un errore può capitare. Ora non resta a Michelle che sperare nel buon senso dei suoi fan. (Fonte Instagram e Oggi)