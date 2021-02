Aurora Ramazzotti nuova inviata de Le Iene: l’esordio in trasmissione della figlia di Michelle Hunziker (foto Instagram)

Aurora Ramazzotti diventa un’inviata de Le Iene Show.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha debuttato nella prima puntata del 2021 del programma di Italia 1 andata in onda martedì 16 febbraio su Italia 1.

Aurora Ramazzotti, Le Iene il definitivo trampolino di lancio?

Il ruolo uolo di Aurora nel programma potrebbe essere il definitivo trampolino di lancio della sua carriera sul piccolo schermo.

“Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?” aveva annunciato la 24enne sulla sua pagina Instagram da 2 milioni di follower a poche ore dallo sbarco in trasmissione. Il post ha ricevuto 100mila like e circa mille commenti.

Aurora Ramazzotti e il servizio sulla mancanza di donne in politica

La figlia della conduttrice svizzera e del cantautore romano ha esordito in un servizio in cui ha denunciato la mancanza di donne nella politica italiana

Certamente la vedremo anche nelle prossime puntate della trasmissione di Italia 1.

Aurora Ramazzotti e il Covid

Lo scorso novembre Aurora Ramazzotti è stata colpita dal Covid. Dopo essere stata male è riapparsa sui social con un messaggio rassicurante: “Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno. I miei polmoni per ora sanno bene e per questo mi sento molto fortunata”.

Aurora Ramazzotti aveva annunciato di essere risultata positiva in diretta a Ogni Mattina, su Tv8, programma di cui era inviata nei mesi scorsi. “Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi”.