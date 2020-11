Aurora Ramazzotti positiva al Covid: “Me ne sono accorta dalla tosse”

Anche Aurora Ramazzotti non è sfuggita alla diffusione del Covid, che ha contratto. Ecco come sta la ragazza.

Aurora Ramazzotti è positiva al Covid. E’ stata lei stessa a raccontarlo a Ogni Mattina, trasmissione di Tv8 di cui è inviata.

“Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi”, ha spiegato la ragazza.

In collegamento con il conduttore Alessio Viola, Aurora Ramazzotti annuncia la sua assenza dalle prossime puntate del talk show.

Come ha scoperto di essere positiva? La 23eene ha dichiarato che sia è accorta che qualcosa non andava perché aveva avuto un po’ di tosse, cosa che solitamente non le accade mai.

La ragazza ha anche ammesso di sapere il nome di chi l’avrebbe contagiata e a quanto pare, secondo alcuni calcoli fatti, tutti i vari disturbi della malattia sarebbero comparsi dopo circa 5 giorni dall’incontro.

Positivo anche il fidanzato

“Questa malattia è molto particolare. Io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata. Abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone”.

Quell’ “abbiamo” è riferito al fatto che, oltre a lei, è positivo anche il fidanzato Goffredo Cerza, lo studente con cui fa coppia da ormai quattro anni. (fonte Ogni Mattina)