Aurora Ruffino chi è: dove e quando è nata, età, film, carriera, fidanzato, marito, figli

L’attrice Aurora Ruffino sarà l’ospita di questa sera, martedì 8 marzo, de I Soliti Ignoti. Dove e quando è nata? Cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata? Ecco tutto quello che conosciamo sull’attrice.

Dove e quando è nata, età e biografia di Aurora Ruffino

Aurora Ruffino è nata a Torino il 22 maggio 1989. L’attrice ha quindi 32 anni. Quarta di sei figli, Aurora Ruffino è cresciuta a Druento. L’attrice ha perso la madre quando aveva solo 5 anni.

La Ruffino, dopo il diploma, si è iscritta a una scuola di danza e recitazione: la Gipsy Musical Academy di Torino.

La carriera e i film di Aurora Ruffino

Aurora Ruffino ha esordito al cinema con il film La solitudine dei numeri primi. Correva l’anno 2010. L’attrice è diventata molto famosa interpretando il ruolo di Benedetta Ferraris-Costa nella miniserie Rai Questo nostro amore.

Aurora Ruffino ha anche partecipato a un video musicale dei Modà per la canzone Se si potesse non morire. La canzone è stata anche colonna sonora del film Bianca come il latte, rossa come il sangue dove l’attrice ha recitato.

Ma non è finita qui. Aurora Ruffini ha anche lavorato anche in altre serie come Braccialetti Rossi, Non dirlo al mio capo e I Medici.

Marito, figli, fidanzato: la vita privata di Aurora Ruffino

Aurora Ruffino non è sposata e non ha figli. L’attrice è fidanzata con un ingegnere francese, Maxime. I due stanno insieme dal 2016.