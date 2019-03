ROMA – “Ha indurito”. Solito momento imbarazzante ad Avanti un Altro, il quiz show condotto da Paolo Bonolis. Questa volta protagonista del siparietto piccante è Laura Cremaschi, la bonas del programma. La Cremaschi infatti ha iniziato a massaggiare il concorrente che si apprestava a rispondere alle domande, per distrarlo e metterlo in imbarazzo.

Paolo Bonolis quindi ha fatto notare il grande entusiasmo della bonas: “Questo le piace”. A questo punto il presentatore si è avvicinato alla Cremaschi invitandola a frenare il suo entusiasmo. “Aspettate che sgrido la monella, lei tendenzialmente va per capelli ed, invece, ora è arrivato questo e vedete come se lo sta lavorando”. Ed è qui che arriva la replica della Bonas: “Lasciami toccare”.

Ma non è finita qui, la Cremaschi infatti ha continuato a massaggiare i pettorali del giovane e si è lasciata scappare un “ha indurito”. Il riferimento era ovviamente ai pettorali, ma il conduttore palesemente sbigottito ha detto: “Ma che succede qua. Signorina, se lei va più giù qui succede l’apocalisse. Si calmi, lei deve mettere in imbarazzo il concorrente e non il contrario”. (Fonte Avanti un Altro).