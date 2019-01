ROMA – A “Avanti un altro” si parla di… cacca. La “dottoressa” chiede: “Qual è il quantitativo minimo di feci da portare per l’analisi… delle feci?”. Allora Paolo Bonolis se la prende con gli autori: “A ‘L’Eredità’ chiedono come si dice in inglese quello e quest’altro, e noi chiediamo… quanta cacca va portata? Ma non si fa… come si fa a rimanere seri?”.

E così Paolo Bonolis decide di lasciare lo studio lasciando da solo il povero Luca Laurenti. Poco dopo arriva un’altra raffica di domande sotto l’argomento, e la scelta di certo non è casuale, “Pezzo di…”. E la prima riguardava la celebre canzone di Levante “Pezzo di m…”. Bonolis allora, disperato, prova a lasciare di nuovo lo studio. Con Luca Laurenti che se la prende con il conduttore: “Ma Paolo, così mi hai lasciato nella…”.

Lo schiaffo al “bonus”. Solo qualche puntata fa Paolo Bonolis durante il programma, sempre in maniera ironica, aveva rimproverato il “bonus” Nillson che era scoppiato a ridere durante una domanda pronunciata da Luca Laurenti: “Per suonare la tromba non basta soffiare ma è fondamentale fare cosa? Spernacchiare con le labbra o arrotolare la lingua?”. In quell’occasione Bonolis si alzò dalla postazione, inseguì il “bonus” Daniel Nilsson e… lo schiaffeggiò. “Aho’ bello… Questo è un amico mio” disse Bonolis prima di proseguire con le domande.