ROMA – “Avanti un altro” potrebbe essere cancellato dal palinsesto Mediaset, nonostante il successo del programma. A insinuare il dubbio è lo stesso conduttore Paolo Bonolis, che al termine dell’ultima puntata andata in onda il 22 aprile ha salutato il pubblico dicendo: “La prossima stagione ci saremo ancora? Non possiamo saperlo”.

Lo show condotto da Paolo Bonolis ha registrato nell’ultima stagione una media di share del 21.655 rivelandosi un successo per Canale 5, ma il programma potrebbe non tornare. Il conduttore, congedandosi dal pubblico nell’ultima puntata in onda domenica, ha infatti lanciato una frecciatina a Mediaset: “Chiedo a tutti voi, la prossima stagione ci sarà ancora Avanti un altro? Noi questo non lo possiamo sapere. Intanto vi salutiamo tutti e andiamo al mare”.

E poi aggiunge: “Questa è stata la conclusione degna di un programma che ha vagheggiato tra i palinsesti”. Infine, Bonolis ha ringraziato i suoi collaboratori: “Senza di loro sarei una caccola nell’universo”.