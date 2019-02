ROMA – Un concorrente di “Avanti un Altro”, Gianluca Forte, 19 anni, è finito al centro delle polemiche per aver parlato, male, del suo paesino d’origine in diretta.

Il diciannovenne è di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, e in studio, senza troppi giri di parole, ha così descritto il suo paese: “E’ un posto buio dove non c’è nulla per i giovani”. Sui social, dopo queste parole, il ragazzo è stato pesantemente attaccato dai suoi concittadini. Tanto che alla fine il ragazzo ha deciso di presentare denuncia:

“Ad un certo punto non ce l’ho fatta più – ha dichiarato Gianluca Forte in un’intervista rilasciata a “La Nazione” – Hanno offeso pesantemente anche la mia famiglia ed ora ho presentato denuncia perché voglio che venga fatta giustiziata”.

“Sono stato bullizzato – racconta – e ringrazio amici e i parenti che mi vogliono bene che mi hanno sostenuto in questi delicati giorni”.