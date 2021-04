Avanti un altro, Daniele Lombardo è il campione della puntata in onda mercoledì 31 marzo.

Il 37enne originario di Torino, al termine dello show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti si è portato a casa la bellezza di 175mila euro. Era da un anno che il programma in onda nel preserale di Canale 5 non vedeva la conquista del montepremi totale.

Avanti un altro, chi è il vincitore Daniele Lombardo

Daniele Lombardo, chi è il vincitore di Avanti un altro. Daniele Lombardo ha 37 anni ed è nato a Torino. Attualmente vive a Roma. Ha studiato Economia aziendale nell’università del capoluogo piemontese e dopo un periodo di stage nel mondo dell’editoria, ha iniziato a lavorare in un’importante società di energia elettrica.

Daniele, stando a quanto da lui stesso raccontato e a quello che c’è scritto sui social, attualmente si occupa di mobilità elettrica. Nel tempo libero ama praticare il tennis e nel teatro comico facendo improvvisazioni, monologhi e imitazioni.

E’ tifosissimo della juventus ed ha detto a Paolo Bonolis di essere single.

Avanti un altro, Daniele Lombardo sbaglia solo una domanda nel gioco finale

La vittoria di Daniele ad Avanti un altro arriva nella puntata trasmessa mercoledì 31 marzo 2021. Il torinese ha dato prova di grandissima abilità nel gioco finale che prevede domande al contrario.

Nel gioco, il concorrente deve dare volutamente la risposta sbagliata a 21 domande in 150 secondi. Daniele ha fatto un solo errore sbagliando una sola risposta. Dopo aver ricominciato da capo le domande, non ha più sbagliato riuscendo a completare il percorso nella prima fase.

Daniele, dopo aver vinto ha portato le mani ai capelli per l’incredulità. Paolo Bonolis lo ha abbracciato ed ha invitato il pubblico ad alzarsi per applaudire. A quel punto tutti in piedi insieme a Paolo Bonolis che ha urlato: “Onore e gloria”.