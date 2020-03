Avanti un Altro, Francesca Brambilla: “Ecco perché ho lasciato l’Italia”

ROMA – Intervistata dal Giornale (qui l’intervista completa), la Bona Sorte di Avanti un Altro, ovvero Francesca Brambilla, ha spiegato perché in questi giorni ha deciso di lasciare l’Italia:

“Sono andata via perché la mia mamma, come alcune persone sanno, è malata, ha la sclerosi multipla, quindi è in cura”.

“Ogni settimana fa le terapie e ha le difese immunitarie molto basse – ha raccontato la showgirl bergamasca-, sono riuscita a portarla via dall’Italia proprio per questo motivo, per la grande paura. Penso che prolungheremo e rimarremo fino ad aprile, è l’unica soluzione. Rimango comunque super attiva e vicina all’Italia facendo donazioni anche se non sono lì è come se lo fossi”.

Capitolo Paolo Bonolis.

“Lavorare con Paolo è bellissimo, ormai sono cinque anni che lavoro con lui e il primo anno facevo l’aliena e poi l’anno dopo sono diventata la Bona Sorte. Lavorare con Paolo è sempre una novità. Quando esco in scena c’è sempre un po’ di agitazione perché lui è molto imprevedibile e non si sa mai cosa ti possa dire, ma questa cosa ti rende più pronta e ti prepara di più per altre situazioni televisive. É un ottimo insegnante, abbiamo creato una bellissima famiglia, andiamo tutti d’accordo, però la cosa che preferisco sono le gag che abbiamo creato io e Franco (Pistoni ndr), lo “Iettatore”. Abbiamo la nostra pagina su Instagram, che si chiama i “Brambistoni”, dove facciamo video divertenti, spontanei e non preparati. Questa è la parte più bella del programma perché con Franco abbiamo creato questo rapporto di amicizia fantastico che rende tutto più bello lì dentro”.

Capitolo vita privata.

“Sono single da pochi mesi e ho avuto una relazione di un anno con un ragazzo del quale ero innamoratissima. Era tutto perfetto, lo avrei sposato domani però è finita male e ancora non mi sono ripresa. Ora voglio solo starmene sola e voglio dimenticare questa cosa anche se è difficile. Sono single però sono innamorata, quindi non ho la testa libera per avere altre conoscenze. Una storia che mi ha fatto male ma ora voglio pensare solo a me e al mio lavoro”.

Alcune tue love story sono state molto chiacchierate. Tra i tuoi fidanzati si dice ci sia stato anche Gue Pequeno?

“Con Gue ho un bellissimo rapporto, siamo rimasti molto amici. Lui è una persona molto intelligente, ci siamo sentiamo spesso. Mi piace molto di lui il fatto che mi conosca da quando ho 17 anni, da prima che diventassi conosciuta, quindi non ha pregiudizi su nulla, anzi. Mi sento sempre molto tranquilla con lui ormai siamo davvero molto amici”.

Hai avuto una storia d’amore anche con Max Colombo, l’attuale compagno di Karina Cascella…

“Di Max non voglio parlare, sono felice che sta con lei, li vedo bene insieme e questa è la cosa più importante di tutte, non provo rancore per nessuno, anzi”.

