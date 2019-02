ROMA – Star prima di ”Ciao Darwin”, poi di ”Domenica Live” e ”Avanti un altro”, ma anche del web, con un seguitissimo canale Youtube, Francesco Nozzolino è divenuto una vera e propria icona. Nato e cresciuto a Sarno, in provincia di Salerno, Francesco è sempre stato una taglia forte ma il suo peso è notevolmente aumentato (oggi pesa 171 chili).

Nozzolino, 28 anni, intervistato da newnotizie.it, racconta come gli è cambiata la vita dopo essere diventato l’uomo XXXL del salottino di Avanti un Altro.

“All’inizio di tutto, le persone mi conoscevano come il ‘bucatino’ di Ciao Darwin, quell’avventura ha portato tanta fortuna nella mia vita, soprattutto tanti cambiamenti, da allora tante persone mi seguono e mi adorano, a detta loro proprio per la mia spensieratezza e la spiccata simpatia! Da qualche annetto sono diventato XXXL e ricevo continui messaggi sui social dove mi scrivono che aspettano il momento in cui il concorrente mi chiama per sentir leggere la solita “Stravagante e Ambigua domanda”, perché io parlo di grande, tutte le grandezze ahahaha! Chissà perché le domande più birichine capitano sempre a me, immediatamente poi partono le risate”.

Capitolo relazioni. “Fidanzato? Mmm, dobbiamo aprire per forza il discorso? A dire il vero c’è un bel ‘micione’ che mi piace, ci stiamo frequentando in amicizia e sa bene che mi piace, è un semplice ragazzo che abita nelle zone di Avellino, indovinate un pò? Fa il boscaiolo! In sintesi, ancora single”.

Infine svela qual è il suo sogno nel cassetto: “

Quali sono i tuoi sogni nel cassetto e quali progetti vuoi realizzare nei prossimi anni? “E’ quello di entrare nella casa del ‘Grande Fratello’, voglio provare quest’avventura e spero prima o poi di poter affrontarla, sarebbe stupendo”.