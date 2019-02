Avanti un Altro, Luca Laurenti circondato dalle fan. Bonolis: "Un grande..."

ROMA – Luca Laurenti entra nello studio di “Avanti un altro” e viene circondato dalle fan che lo riempiono di baci, abbracci e… carezze. Paolo Bonolis, dopo aver spinto il compagno di avventure tra le braccia delle fan, poi lo ha anche preso in giro definendo Laurenti “un grande seduttore” in grado di “ingravidare… le persone in studio”. Il tutto tra le risate del pubblico. Il povero Laurenti alla fine, sorpreso dalle fan, si è abbandonato a loro.

Ma non è finita qua. Perché Laurenti durante la puntata del quiz di “Canale 5” è anche… caduto per terra. Tanto che alla fine l’assistente di turno di Paolo Bonolis, un uomo grande e grosso, l’ha aiutato ad alzarsi e l’ha accompagnato alla postazione accanto al collega.

Il concorrente di Arezzo e gli insulti sui social.

Qualche giorno fa, sempre ad “Avanti un Altro”, un 19enne di Foiano, in provincia di Arezzo, si era lasciato andare a qualche commento sarcastico sulla sua città nel corso della trasmissione (“Vengo da un posto privo di gioie, un posto buio dove non c’è nulla per i giovani”), scatenando la rabbia dei suoi compaesani. Forte è stato ricoperto di insulti nei gruppi locali e sulle pagine foianesi, tanto che il concorrente in queste ore ha deciso di rivolgersi ai carabinieri perché vittima di bullismo.