ROMA – Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno litigato dietro le quinte di “Avanti un Altro”? Luca Laurenti è la spalla storica di Paolo Bonolis – i due fanno coppia fissa da ormai vent’anni – ma negli ultimi tempi in molti hanno parlato di un possibile litigio tra i due. E quando in un’intervista a Maurizio Costanzo, Bonolis non lo ha mai citato le voci si sono rafforzate.

“Nulla di confermato – si legge sul sito velvetgossip.it – ma sembrerebbe che la lite sia intervenuta dietro le quinte del programma di Canale 5 Avanti un Altro”.