ROMA – Luca Laurenti è stato protagonista di un piccolo incidente durante Avanti un Altro. Come di consueto il conduttore doveva raggiungere dalla sua postazione sopra elevata scendendo lungo un palo. Questa volta, però, Laurenti non è riuscito a frenare in tempo la caduta atterrando rovinosamente per terra.

Una volta visto il collega a terra e immobile attorno al palo, il conduttore gli ha chiesto se stesse bene per poi mandargli in soccorso il suo personale assistente di questa sera: un uomo la cui statura l’ha subito intimorito.

Nel corso della puntata non solo si è assistito alla caduta del maestro Luca Laurenti, ma Paolo Bonolis ha colto la palla al balzo per congratularsi con lui per le sue doti di grande seduttore che gli permettono di “ingravidare le persone in studio” e subito dopo lo ha spinto verso le signore del pubblico che lo hanno accolto con baci e abbracci. Il maestro, stupito per il gesto, si è abbandonato alle signore riemergendone infine più rinvigorito che mai. Dopo il dolore della caduta, il dolce calore di un abbraccio sincero.

Ogni puntata di Avanti un altro è sempre diversa dalla precedente e in ogni edizione Paolo Bonolis e la sua squadra riescono a renderla sempre appassionante e divertente. Ce la farà oggi il maestro Luca Laurenti a scivolare agilmente dal palo oppure ripeterà la caduta?