ROMA – Nino Tortorici è da vent’anni uno storico collaboratore nei programmi di Paolo Bonolis. Il trasformista che interpreta il “cognato dell’alieno” ad Avanti un altro, si è rivolto direttamente a Barbara D’Urso durante una intervista a Radiochat.it On Tv: “Ti prego Barbara, aiutami a dimagrire per migliorare la mia immagine”.

Il 47enne, nativo di Agrigento, lavora con Bonolis anche a Ciao Darwin, dove ha vestito i panni tra gli altri anche di Fantozzi e Max Pezzali. “Fin da bambino, ho sempre sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo, grazie a Paolo Bonolis, sono riuscito a realizzare una parte di questo mio sogno. Oggi tiro le somme e vorrei migliorare il mio aspetto fisico; sono sempre stato abbondante e questo suscita simpatia nei telespettatori e nella gente che mi conosce dal vivo, non vi nascondo, però che non mi dispiacerebbe perdere qualche chilo”. “Sono convinto – ha concluso – che se mi sottoponessi ad una dieta sotto l’occhio delle telecamere, probabilmente riuscirei nel mio intento. Chiedo ufficialmente alla D’Urso di aiutarmi come ha fatto con tanti personaggi tv, in cambio le offro la mia simpatia e la mia spontaneità. Barbara, sei la mia ultima speranza, aiutami a superare la prova costume!”. (fonte RADIOCHAT)