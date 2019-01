ROMA – La redazione di Avanti un Altro continua a selezionare nuovi concorrenti al famoso gioco a premi di Paolo Bonolis. Per chi volesse candidarsi per fare i casting di Avanti un Altro, può scrivere una email ad avantiunaltro@sld2005.it e inviare i propri dati anagrafici, numero di telefono, una foto e la liberatoria per la privacy. In alternativa si può cliccare sul seguente link e compilare il format in ogni sua parte https://www.sdl.tv/casting/casting-concorrenti-avanti-un-altro/ oppure chiamare il numero 06/39750683 e lasciare un messaggio in segreteria.

I criteri di selezione per diventare concorrente di Avanti un Altro sono stati pubblicati sul sito ufficiale Sld 2005 Casting & Production per garantire a tutti la parità di accesso l’imparzialità nel trattamento di tutti i potenziali concorrenti. Non possono partecipare ai provini chi è dipendente e familiare fino al terzo grado di parentela del Gruppo Mediaset, Endemol e Società SDL 2005.

Ad Avanti un Altro i casting sono sempre aperti, però i familiari che lavorano o hanno lavorato alla creazione, alla produzione o alla realizzazione del programma di Paolo Bonolis e persone che hanno già partecipato nei 12 mesi precedenti ai casting o ad altri giorni televisivi in onda sulle reti Mediaset non possono partecipare.