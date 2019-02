ROMA – Il concorrente di Avanti un Altro ha lasciato il conduttore Paolo Bonolis a bocca aperta per la mise indossata in studio. Orlando Puoti si è presentato vestito da principe azzurro, proprio per divertire il pubblico ed entrare nello spirito del carnevale.

Durante la puntata andata in onda il 30 gennaio, Orlando si è presentato con un improbabile vestito azzurro. Il napoletano di 38 anni, che nella vita è assistente amministrativo scolastico, ha divertito il pubblico sia con la sua “uniforme” che con le sue battute. A sceglierlo una concorrente, che lo ha chiamato in causa dicendo: “Diamo un’opportunità al principe azzurro”.

Puoti ha così percorso gli scalini del salottino, piroettando su se stesso. Bonolis, visibilmente stupito, ha chiamato in causa Luca Laurenti: “Laurenti venga, si sta perdendo una cosa incredibile!”. Il principe azzurro ha proseguito il suo show, come se nulla fosse. Una prima apparizione per il principe azzurro che potrebbe decisamente non essere l’ultima.