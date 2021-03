Avanti un Altro Paolo Bonolis in onda anche la sera al posto di Barbara D’Urso: le date e gli ospiti

Avanti un Altro con Paolo Bonolis in onda anche la sera al posto di Barbara D’Urso: le date e gli ospiti

Il programma Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti arriva anche di sera oltre alla consueta fascia pomeridiana. Andrà in onda la domenica sera al posto di Live – Non è la D’Urso che al momento viene cancellato dalla programmazione Mediaset.

Avanti un Altro di sera, le date e gli ospiti

Era già accaduto lo scorso anno che Avanti un Altro andasse in onda la sera, quando Bonolis e il suo programma avevano sfidato la macchina di Ballando con le stelle il sabato sera, nel febbraio 2020. Durante la prima puntata, in onda l’11 aprile, ci saranno personaggi del Grande Fratello Vip 5. In studio, a giocare con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, vedremo Matilde Brandi, Francesco Oppini, Mario Ermito, la contessa Patrizia De Blanck e Giacomo Urtis.

A commentare le prove dei protagonisti ci saranno Cristiano Malgioglio e Alba Parietti. E ancora, la già opinionista dell’ultima edizione del reality, Antonella Elia, Giovanni Ciacci e, infine, i giornalisti ed ex gieffini, Michele Cucuzza e Alessandro Cecchi Paone.

Addio, per ora, a Live – Non è la D’Urso

Avanti un Altro prenderà il posto del talk di Barbara d’Urso, Live – Non è la d’Urso. Lo show di Barbara D’Urso chiuderà definitivamente i battenti e con molta probabilità non lo vedremo nemmeno nel corso dei prossimi palinsesti. La D’Urso, però, vedrà aumentare la durata della sua Domenica Live che anticiperà la propria messa in onda.