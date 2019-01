ROMA – Ad “Avanti un altro” una concorrente prende coraggio e… si dichiara a Paolo Bonolis. La donna, che subito si è dichiarata grande fan del conduttore, ha anche azzardato la domanda delle domande: “Senti Paolo ma… posso toccarti il lato b? Sai, è per scaramanzia…”.

Passato qualche secondo di imbarazzo, la concorrente del quiz di “Canale 5” ha poi corretto il tiro: “Ma tua moglie è qui in studio? Perché altrimenti…”. Paolo Bonolis ha risposto al volo: “No, non c’è. Ma se continui così arriva presto”.

Ma la concorrente non si è di certo persa d’animo. Anzi. “Quando ti ho davanti – ha spiegato – non capisco niente, mi mandi in confusione. Sei il conduttore più bello della televisione italiana”.